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Türkiye
AA 09.09.2024 19:51

İzmir'de balıklar kirlilikten ölüyor

İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu görüldü.

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü körfezde balık ölümleri bugün Karşıyaka ilçesinin Aksoy Mahallesi'nde de yoğun olarak gözlemlendi. Çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı ve sahile vurduğu görüldü.

İzmir'de balıklar kirlilikten ölüyor

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı, geçen hafta Bakan Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleşmişti.

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İzmir'de balıklar kirlilikten ölüyor
İzmir'de balıklar kirlilikten ölüyor
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İzmir'de balıklar kirlilikten ölüyor
İzmir'de balıklar kirlilikten ölüyor
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