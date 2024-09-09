Emniyet Müdürü Aydın, şehit kızını makam aracıyla okula bıraktı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde Aydın, 2019 yılında Kayseri'de şehit olan polis memuru İlhan Obaşı'nın kızı Elif'i evinden alarak makam aracına bindirdi. Polis araçları ve motosikletlerin de eşlik ettiği konvoy, Elif'in eğitim gördüğü Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokuluna geldi.

Paylaşımda yer alan açıklamada, "Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet dileriz. Ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, 2015 yılında Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Muzaffer Can Ersoy'un ortaokula başlayan kızı Zeynep Ersoy da ilçede görev yapan polislerce evinden alınarak okuluna götürdü.

Babasının isminin verildiği okula polis arabalarından oluşan konvoyla götürülen Zeynep Ersoy'a, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de eşlik etti.