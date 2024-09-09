Parçalı Bulutlu 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 09.09.2024 16:04

Eminönü'nde anne ve bebeği tekneden denize düştü

İstanbul Eminönü'nde, tur teknesinde can pazarı yaşandı. Kıyıya yanaşan tekneden inmek isteyen bir anne, kucağındaki bebeğiyle suya düştü. 2 yaşındaki çocuk ve annesi denize atlayan baba ve tekne kaptanı tarafından kıyıya çıkarıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Sarıçayır ailesi, İstanbul Eminönü'nden tur teknesine bindi. Gezintinin ardından, yeniden Eminönü iskelesine döndüler. Tekne kıyıya yanaşınca, yolcular merdivenlerden inmeye başladı.

Resime Sarıçayır, basamağı kullanmayınca, kucağındaki 2 buçuk yaşındaki kızıyla birlikte denize düştü. Eşi ve teknenin kaptanı da anne ve bebeğini kurtarmak için arkasından suya atladı.

Olay yerinde büyük panik yaşandı. Sudan çıkarılan kadın ve bebeği tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Tekne kaptanı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ilkokula başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:27
Azerbaycanlı ressam Narin'in portresini resmetti
16:38
Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti
16:37
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu yarın toplanacak
16:36
Güney Kore'de 1980'lerde zorla evlatlık verilenlere yönelik hak ihlallerinde yeni kanıtlara ulaşıldı
16:31
Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali 50 yaşında
16:18
Katil İsrail'in Gazze soykırımında ölü sayısı 40 bin 988'e yükseldi
Gazze Şeridi’nde birçok cami harabeye döndü
Gazze Şeridi’nde birçok cami harabeye döndü
FOTO FOKUS
Azerbaycanlı ressam Narin'in portresini resmetti
Azerbaycanlı ressam Narin'in portresini resmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ