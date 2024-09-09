Eminönü'nde anne ve bebeği tekneden denize düştü

Sarıçayır ailesi, İstanbul Eminönü'nden tur teknesine bindi. Gezintinin ardından, yeniden Eminönü iskelesine döndüler. Tekne kıyıya yanaşınca, yolcular merdivenlerden inmeye başladı.

Resime Sarıçayır, basamağı kullanmayınca, kucağındaki 2 buçuk yaşındaki kızıyla birlikte denize düştü. Eşi ve teknenin kaptanı da anne ve bebeğini kurtarmak için arkasından suya atladı.

Olay yerinde büyük panik yaşandı. Sudan çıkarılan kadın ve bebeği tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Tekne kaptanı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.