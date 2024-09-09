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Türkiye
AA 09.09.2024 16:47

Azerbaycanlı ressam Narin'in portresini resmetti

Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın portresini duvara resmetti. Abdullayev, Özgecan Aslan'ın portresini de aynı duvara resmetmişti.

Abdullayev, Güran'ın portresini Atatürk Bulvarı'ndaki bir istinat duvarına çizerken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Derin üzüntü duyduğunu belirten ressam Abdullayev, paylaşımında, "Duyarlı toplumu, duyarlı bireyler yaratır. Benim elimden gelen duyarlılık buydu. O duvara daha önce Özgecan Aslan'ı çizmiştim. Ne yazık ki bugün Narin'i onun yanına çizmek zorunda kaldım. Derin üzüntü duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Abdullayev, 2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın portresini de aynı duvara resmetmişti.

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Azerbaycanlı ressam Narin'in portresini resmetti
Azerbaycanlı ressam Narin'in portresini resmetti
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