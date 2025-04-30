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Türkiye
TRT Haber, AA 30.04.2025 07:18

İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde çöp dağları oluştu

Türkiye ayakkabı üretiminde ilk sırada yer alan İzmir Ayakkabıcılar Sitesi'nde biriken atıklar tepkiye yol açtı. Üreticiler ve esnaf, çevre kirliliği ve yangın riskine dikkat çekti. Sokaklarda biriken atıkların daha sık aralıklarla toplanmasını istedi.

İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde çöp dağları oluştu
[Fotograf: AA]

İzmir'in Bornova ilçesinde Egemenlik Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda oluşan atık yığınına ilişkin tepkilerini dile getiren esnaf, son yıllarda bölgede oluşan kirlilikten rahatsız olduklarını ifade etti.

Site esnafından Resul Sevim, gazetecilere yaptığı açıklamada, atıkların çevreyi kirlettiğini ve riskli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buradaki atık artık büyük bir sorun haline geldi. Havalar ısındı yanından geçen bir insanın atacağı sigara izmariti ya da bir kıvılcımda yangın çıkabilir. Burada kaç defa, çıkan yangınlardan dolayı arabalar yandı. Bu işin sorumlusu kimse bir an önce çözülmesini istiyoruz. Çöpten geçilmiyor. Esnaf olarak biz bundan şikayetçiyiz."

İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde çöp dağları oluştu

Bölgede 30 yıldır esnaflık yapan Mehmet Sözen de bölgede biriken atık ve çöplerin herkes için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yetkililerin bu anlamda çözüm bulmasını isteyen esnaf ayakkabı imalatından çıkan atık malzemenin belediye tarafından düzenli olarak toplanmasını istedi. 

CHP'li Bornova Belediyesi'nden açıklama geldi

Tepkiler üzerine CHP'li Bornova Belediyesinden yazılı açıklama geldi. İlçe belediyelerinin sadece evsel atıkların toplanmasından sorumlu olduğu belirtildi.

Ayakkabı üretiminden çıkan sanayi atıkların imhası için lisanslı bir firmayla görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Esnaf ise soruna kalıcı çözüm istiyor. 

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