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Türkiye
AA 29.05.2024 14:35

İzmir'de asayiş operasyonlarında 74 tutuklama

İzmir'de polis ekipleri tarafından asayiş uygulamaları düzenlendi. Haftalık operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 74'ü cezaevine gönderildi.

İzmir'de asayiş operasyonlarında 74 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Mayıs tarihlerinde kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde 17 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 494,96 gram narkotik madde, 2 bin 867 uyuşturucu hap ve 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 74'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden 6, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmaktan 178, yoklama kaçağı 366 kişiye de işlem yapıldı.

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