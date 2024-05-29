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Türkiye
İHA 29.05.2024 13:15

Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı'nda yapılan 3 ayrı operasyonda 17 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayakkabı tabanına gizleyerek uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen bir şüpheli gözaltına alındı.

Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı
[Fotograf: İHA]

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, son günlerde 3 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada operasyonlarda 14,2 kilo khat, 1,7 kilo kokain ve 2,2 kilo afyon sakızının ele geçirildiği duyuruldu.

İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandında bekleyen bir yolcudan şüphelenilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Yolcu durduruldu ve arama yapıldı.

Şüpheli yolcunun sorgusunun ardından üst ve bagajlarında yapılan aramalarda, bagaj içerisinde bulunan spor ayakkabılarının tabanına ve bagajlara gizlenilmiş uyuşturucu maddelerin ele geçirildi. 

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