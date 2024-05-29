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Türkiye
AA 29.05.2024 14:33

İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı

İstanbul Sultanbeyli'de, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

27 Mayıs'ta Eyyubi Caddesi'nde ilerleyen bir İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisine çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Bu arada, kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yolda ilerleyen İETT otobüsünün peşinden caddeye çıkan çocuğa arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarpması, çocuğun yola savrulması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

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İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
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