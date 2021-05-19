Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de art arda depremler
İzmir'in Menderes ilçesinde en büyüğü 4,3 olmak üzere art arda üç deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.14'te Menderes ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin 10,68 kilometre derinliğinde meydana geldi.
4 dakika arayla ikinci deprem
İlçede bir deprem de saat 14.18'de meydana geldi.
4,2 büyüklüğündeki bu depremin derinliği ise 13,01 kilometre.
3,5 büyüklüğünde bir deprem daha
Menderes ilçesi, 14.25'te ise 3,5 büyüklüğünde depremle sallandı.
Bu deprem de yerin 8,37 kilometre derinliğinde oldu.
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı
İlçede şiddetli hissedilen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bölgeye tarama amacıyla AFAD ekiplerini yönlendirdiklerini söyledi.
Son Haberler
- 15:22
- 15:30
- 15:25
- 15:05
- 15:14
Sıradaki Haber
İstanbul'da özel halk otobüsleri sarı renge dönüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz