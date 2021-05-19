Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.14'te Menderes ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem yerin 10,68 kilometre derinliğinde meydana geldi.

4 dakika arayla ikinci deprem

İlçede bir deprem de saat 14.18'de meydana geldi.

4,2 büyüklüğündeki bu depremin derinliği ise 13,01 kilometre.

3,5 büyüklüğünde bir deprem daha

Menderes ilçesi, 14.25'te ise 3,5 büyüklüğünde depremle sallandı.

Bu deprem de yerin 8,37 kilometre derinliğinde oldu.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

İlçede şiddetli hissedilen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bölgeye tarama amacıyla AFAD ekiplerini yönlendirdiklerini söyledi.