Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de araba vapuru seferleri artırılacak
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de Üçkuyular ile Bostanlı arasında hizmet veren araba vapuru sefer sayısı hafta sonları arttırılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi ve pazar günleri 20.00-23.00 saatleri arasında 30 dakika olan araba vapuru sefer sıklığı, yarından itibaren 15 dakikaya düşürülecek.
Böylece gün içinde 52 olan sefer sayısı, 58'e çıkacak. Yarından itibaren uygulanmaya başlayacak sefer planlaması, yaz dönemi boyunca geçerli olacak.
Etiketler: İzmir
Sıradaki Haber
Sağlıksız koşullarda et depolayan işletmeye baskın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz