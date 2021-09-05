Yenice Mahallesi yakınında zeytin ağaçlarının olduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, bir helikopter, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle yangını kontrol altına alabilmek için müdahale etti.

Hızlı ve etkin müdahale sonucu alevler, yerleşim yerlerine ve ormana ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.