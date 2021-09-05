Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İzmir'in Urla ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
Yenice Mahallesi yakınında zeytin ağaçlarının olduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, bir helikopter, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle yangını kontrol altına alabilmek için müdahale etti.
Hızlı ve etkin müdahale sonucu alevler, yerleşim yerlerine ve ormana ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
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