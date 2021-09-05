Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, meteorolojik tahminlere göre Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Gökçeada ile Kabatepe arasında karşılıklı olarak yapılması planlanan saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'deki tarifeli feribot seferleri yapılamayacak.