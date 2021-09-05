Söke Doğanbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Yangına Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti.

Bölgeye 4 helikopter ve çok sayıda arazöz desteğinde orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonuç verdi

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 5 helikopter ile havadan, 12 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile de karadan müdahale edildi.

Canla başla çalışan ekiplerin çabası sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı. Yangında 0,3 hektar orman ve 1,5 hektar da zirai alan zarar gördü.