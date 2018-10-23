  • 23 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 5.669
    EURO 6.507
  • BIST 94681.7
    ALTIN 222.708
Buradasınız : » » İzmir'de 32 göçmen yakalandı

İzmir'de 32 göçmen yakalandı

İzmir'de, Irak uyruklu oldukları öğrenilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde 32 göçmen yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bornova ilçesindeki kent girişinde oluşturdukları kontrol noktasında 48 UV 550 plakalı panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan incelemelerde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına gitmeye çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Sürücü gözaltına alındı

Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan panelvan sürücüsü ise Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: izmir, kaçak göçmen
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER