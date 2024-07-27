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Türkiye
AA 27.07.2024 06:06

İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüyle ilgili 2 şüpheliye ev hapsi verildi

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'sine ev hapsi verildi, diğerleri serbest bırakıldı.

İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüyle ilgili 2 şüpheliye ev hapsi verildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe yeniden sorgulandı.

İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı

Hakimlik, bu kişilerden aralarında Erdoğan, Köseoğlu ve Yüksel'in de bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sine ise ev hapsi verilmesine karar verdi.

Soruşturma çerçevesinde Ordu'da yakalanıp Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan 1 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.

14 kişi tutukanmıştı

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmıştı.

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