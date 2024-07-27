Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.07.2024 05:54

İzmir açıklarında 129 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 129 düzensiz göçmen yakalandı, sürüklenen 21 göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 129 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar, Menderes ve Urla ilçelerinde 16'sı karada, diğerleri lastik botlarla hareket halinde olmak üzere toplam 129 düzensiz göçmen yakalandı.

21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Urla ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ise bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler İzmir
Sıradaki Haber
Küçükçekmece'de 4 katlı binada yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:23
Alanya'da motosikletin çarptığı Ukrayna uyruklu yaya öldü
06:21
Şanlıurfa'da 6 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
06:19
Düğünde terör propagandasına 6 gözaltı
06:16
Adli Tıp Kurumu'na 80 personel alınacak
06:07
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüyle ilgili 2 şüpheliye ev hapsi verildi
06:00
Fitch, Azerbaycan'ın kredi notunu yükseltti
Kars dolu yağışıyla beyaza büründü
Kars dolu yağışıyla beyaza büründü
FOTO FOKUS
Yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çaptı
Yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ