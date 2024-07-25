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Türkiye
TRT Haber 25.07.2024 15:29

İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında İZSU Genel Müdürü ve elektrik dağıtım firması yöneticileri de var.

İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Genel Müdürü ve elektrik dağıtım firması yöneticileri de var.

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler ifadelerinde "elektrik kablosunun yüzeye yakın olduğunu", "koruyucu borusunun kesildiğini", "elde malzeme olmadığı için borunun değiştirilemediğini" söylemiş, "mazgallarda yapılan işlemler sırasında İZSU gözlemcisinin izinli olduğu" da kayıtlarda yer almıştı.

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