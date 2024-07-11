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Türkiye
AA 11.07.2024 12:16

İzmir'de 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanı

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında oluşturulan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı"na her bir şehit için fidan dikildi.

İzmir'de 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce Buca Tınaztepe mevkiinde oluşturulan alanda düzenlenen tören, şehitler için dua okunmasıyla başladı.

İzmir'de 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanı

Hain darbe girişiminin ülkenin milli birlik ve beraberliğini, dini değerlerini hedef aldığını söyleyen Elban, "Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın o inanılmaz liderliği, milletimizin vatan, millet, bayrak, başta dini değerlerimiz olmak üzere tüm değerlerimize olan bağlılığı sayesinde o gece bu kalkışma tamamen püskürtüldü ve ülkemiz 16 Temmuz sabahına bu beladan kurtulmuş olarak uyandı" dedi.

Vatandaşlar canlarını hiçe sayarak alanlara indi

Elban, "Maalesef o gece 251 şehidimiz ve 2 binin üzerinde de gazimiz var. Çünkü böyle bir orantısız mücadelede bir tarafta tanklar, F-16'lar, ağır silahlar diğer tarafta sivil bir karşı koymada maalesef öyle büyük de bir kayıpla karşı karşıya kaldık. Ben ülkemizin birliği, beraberliği, devletimizin varlığı, birliği için, tüm inancımız için mücadele edip şehit olan 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum, gazilerimize sağlıklı huzurlu bir ömür diliyorum. İnşallah bir daha böylesi bir belayla, musibetle de karşılaşmayız diye temenni ediyoruz" dedi. 

Şehitler için oluşturdukları hatıra ormanlarının kahramanları asla unutmadıklarının birer nişanesi olduğuna işaret eden Elban, genç nesillerde de bundan sonra olabilecek kalkışmalar ve hainliklere karşı bir bilinç oluşmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İzmir'de 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanı

Konuşmanın ardından Vali Elban ve protokol üyeleri her bir şehit için fidan dikerek can suyu verdi.

Etkinliğe Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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15 Temmuz İzmir Orman Şehit
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