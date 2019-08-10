İzmir'in Foça ilçesi Sazlı Plajı açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botta Suriye uyruklu 9'u çocuk 30 göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Dikili ilçesi Hayıtlı ve Bademli açıklarında durdurduğu botlarda da 26 Filistin, 50 Suriye, 13 Afganistan, 5 Irak ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 46'sı çocuk 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA