İzmir'de 11 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde kokain maddesi bulunduğu ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla harekete geçen Narkotik polisi, belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 851 gram kokain maddesi, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 151 bin 620 TL, 24 bin 290 Dolar ve 200 Euro nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı; 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.