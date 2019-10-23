Çok sayıda aktif fayın bulunduğu İzmir, birinci derecede deprem bölgesinde yer alıyor. Kentte olası bir depremin zararlarını en aza indirmek için çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda yeni master planı hazırlanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de, gelecekte 6 ve 7,2 büyüklüğünde deprem üretmesi beklenen 17 tane fay hattı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:



"Bu fayları belirlediğimizde 10 ayrı bölge ortaya çıkıyor. Bizim 10 farklı senaryo üzerinden deprem master planını oluşturmamız lazım."

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Valilik bünyesinde yürütülen çalışmalara Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. 3 yıl sürecek çalışmada kentteki riskli yapılar yeniden belirlenecek. Planın önemli bir diğer başlığı da ulaşım.

Master planı kapsamında doğal gaz ve elektrik hatları güçlendirilecek. Sel, yangın ve heyelan tehlikesi bulunan bölgelerde tedbirler artırılacak.

Kaynak: TRT Haber