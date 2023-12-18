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Türkiye
AA 18.12.2023 13:20

İzmir ve Manisa'da kaçak içki ve tütün operasyonlarında 6 gözaltı

İzmir ve Manisa'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki ve tütün operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir ve Manisa'da kaçak içki ve tütün operasyonlarında 6 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 1-15 Aralık 2023 tarihleri arasında jandarma ekiplerince Foça, Torbalı, Kemalpaşa, Selçuk ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 700 litre sahte, 660 litre kaçak imal edilmiş içki, 3 milyon 669 bin filtreli sigara kağıdı, 9 bin 540 kaçak sigara, 80 elektronik nargile, 102 elektronik nargile likidi ile 70 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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İzmir Manisa Kaçakçılık
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