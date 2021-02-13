Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir Valiliği uyardı: Sağanak bekleniyor
İzmir'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor. İzmir Valiliği, kent genelinde yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Deprem, sel ve son olarak hortum felaketinin yaşandığı İzmir'de valilik, 14 Şubat Pazar günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabahtan itibaren sağanak yağışın İzmir genelinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Etiketler: Deprem Hava Durumu Sağanak Sel Yağış
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