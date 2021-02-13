Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Av yasağı sona erdi: İşte hamsinin yeni fiyatı
Sofraların vazgeçilmesi hamside av yasağının sona ermesinin ardından beklentiler gerçekleşmedi. Havanın sıcak olması nedeniyle deniz suyu sıcaklığı düşmedi, istenen miktarda hamsi yakalanamadı. Bu nedenle hamsinin fiyatı 25 liranın altına inmedi.
Hamside av yasağı sona erdi, tekneler denize açıldı. Ancak hamsinin fiyatında beklenen düşüş henüz gerçekleşmedi.
Balıkçılara göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yakalanan hamsi miktarının beklenenin altında kalmasına neden oldu. Bu nedenle de fiyatlar aynı kaldı.
Hamsinin kilosu 25 lira
İstanbul'da hamsinin kilosu 25-30 lira arasında değişiyor. Ancak balıkçılara göre fiyatın düşmesi de pek mümkün görünmüyor.
Balık tezgahlarındaki son durum
Diğer balıklarda da durum farklı değil. Tezgahlarda uskumru 25 liradan alıcı bulurken, mezgit ve alabalık 30 liradan satılıyor. Somon ve çinekopun fiyatı ise 80 lira civarında seyrediyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları
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