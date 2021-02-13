Hamside av yasağı sona erdi, tekneler denize açıldı. Ancak hamsinin fiyatında beklenen düşüş henüz gerçekleşmedi.

Balıkçılara göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yakalanan hamsi miktarının beklenenin altında kalmasına neden oldu. Bu nedenle de fiyatlar aynı kaldı.

Hamsinin kilosu 25 lira

İstanbul'da hamsinin kilosu 25-30 lira arasında değişiyor. Ancak balıkçılara göre fiyatın düşmesi de pek mümkün görünmüyor.

Balık tezgahlarındaki son durum

Diğer balıklarda da durum farklı değil. Tezgahlarda uskumru 25 liradan alıcı bulurken, mezgit ve alabalık 30 liradan satılıyor. Somon ve çinekopun fiyatı ise 80 lira civarında seyrediyor.