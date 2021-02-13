Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova Adası Tersane Koyu'nun güneyinde suyun 35 metre altında 10 yıldır yatan Zorbey adlı kuru yük gemisi enkazının çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Suyun altında oksijen kaynağıyla 35- 40 tonluk parçalara ayrılan enkaz, vinçle su üstündeki platforma alınarak, Demre Yat Limanı'na taşınıyor.

15 gün içinde tamamlanacak çalışmayla 1200 tonluk demir ekonomiye kazandırılacak.

Gemi 2011 yılında kayalıklara çarptı

Kamboçya bandıralı Zorbey adlı kuru yük gemisi, Rusya'nın Yieks Limanı'ndan yüklediği 3 bin 19 ton buğdayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere demir almıştı.

Kaptanlığını Ahmet Mithat Birtan'ın yaptığı gemi, 3 Kasım 2011 tarihinde Kaş ile Demre arasındaki Karaada açıklarında kayalıklara çarptı.

Buğday yükü ile 2012 yılının ocak ayı içinde ağır ağır denize gömülen gemi 10 yıldır su altında yatıyor. Gemideki buğday, ambarların patlaması ile yok oldu.

Koyda yeniden doğal yaşam başlayacak

15 gün içinde tamamlanacak olan enkaz çıkarma çalışmasında, yaklaşık 1100 ton hurda demir ekonomiye kazandırılmış olacak.

Akdeniz'in en güzel koylarının birindeki kirlilik sona erecek. Koyda yeniden doğal yaşam başlayacak.

Bölgenin tarihi ve doğal sit alanı olması nedeniyle enkaz çıkarma çalışmaları, Demre'deki Likya Uygarlıkları Müzesi uzmanları tarafından denetleniyor.