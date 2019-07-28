Türkiye

İzmir Torbalı'da orman yangını

28 Temmuz 2019 Pazar 17:24 - Son Güncelleme 28 Temmuz 2019 Pazar 17:23

İzmir'in Torbalı ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Torbalı'nın kırsal Düverlik- Helvacı- Taşkesik mahalleri arasında saat 16.00 sıralarında, ormanlık alanda yangın çıktı. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlıktaki yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle ulaştı. Helikopterlerle müdahale ediliyor Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin komşu Bayındır ilçesi Arıkbaşı Mahallesi yönüne doğru ilerlediği aktarıldı. Helikopterler, Arıkbaşı Göleti'nden aldıkları suyu yaptıkları sortilerle yanan alana boşaltırken, sarp arazi nedeniyle karadan müdahalede güçlük yaşandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları sürüyor. Kaynak: DHA Etiketler: izmir Torbalı orman yangını yangın

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