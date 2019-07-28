İstanbul'a getirilen büyükbaş kurbanlıklar, Sultangazi'deki pazarda görücüye çıkarıldı. Hafta sonunu fırsat bilen İstanbulluların ilgi gösterdiği pazarda, büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 8-38 bin lira arasında değişiyor.

Sinop'tan İstanbul'a büyükbaş hayvan getiren Veysel Günal, herkesin pazarda bütçesine göre kurban bulabileceğini söyledi.

Günal, "Kimisi biraz pahalı görüyor. Kimisi uygun görüyor. Nasip olursa biz de emeğimiz, bir yılın karşılığını almaya çalışacağız. İnşallah emeğimiz boşa çıkmaz diyoruz. Halkımız rahat olsun, bu yıl hayvan yeteri kadar var." dedi.

Pazarın gözdelerinden olan 1 ton 460 kilogram ağırlığındaki danasının pazarın en ağır hayvanı olduğunu belirten Günal, "Bizim kralımız var. 'Kralsın Kral' isminde. Geçen sene 1 ton 360 ile çıkmıştık. Bu sene de 1 ton 460 ile. 'Kralsın Kral'ın fiyatı 38 bin lira." diye konuştu.

Bütçesine uygun kurbanlık bulabilmek için pazara gelen Şenol Özkök ise "Fiyatlar biraz pahalı daha yeni geldiği için. Piyasa henüz oturmadı. O yüzden bekleyeceğiz 1 hafta daha. 1 hafta sonra ne olacağını göreceğiz. Piyasa bir otursun. Fiyatlar da belli olur yavaş yavaş. Onu bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA