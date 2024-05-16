İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları kapsamında çalışma yürütüldü.

Sahte internet siteleri üzerinden "evde ek iş", "evde sabun paketleme", "süt yardımı", "belediye yardımı" gibi yanıltıcı ilanlarla başkalarına ait kişisel verileri ele geçirdikleri, bilgileri ve rızaları dışında bu kişiler adına ödeme kuruluşları nezdinde hesaplar açarak yasa dışı bahis paralarını transfer ettikleri tespit edilen 27 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yaklaşık 9 bin 600 kişi adına bilgileri ve rızaları dışında hesap açtıkları, yasa dışı bahis kaynaklı yaklaşık 500 milyon liranın açılan hesaplar üzerinden yönetildiği belirlendi.

Suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konulan operasyonda adresinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.