FETÖ'nün İzmir Gaziemir ve Çiğli'deki hava kuvvetleri yapılanmasını tek çatı altında topladığı tespit edildi.

Soruşturmada örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı ve tamamı Bylock kullanıcısı 52 şüpheli belirlendi. 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma kapsamında aranan bir şüphelinin örgütün sözde hava kuvvetleri sorumluları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde diğer FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 14 kişi daha yakalandı. Bu kişiler arasında mesleklerinden ihraç edilen eski bir emniyet müdürü ile 2 üsteğmen de bulunuyor.

Yapılan aramalarda sahte kimlikler ve yüklü miktarda para ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: TRT Haber