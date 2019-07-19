Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Şiddetli yağış ve selden korunma

Meteoroloji şiddetli yağış, sel ve yıldırımdan korunma yöntemlerini de sıraladı.

Uyarılarda şöyle denildi:

Sel uyarılarını radyo ve TV'dan takip edin. Meteoroloji’den telefonla bilgi alın.

Selleri tahmin etmek onları tetikleyen olayların türü ve doğasına bağlıdır. Kısa süreli yoğun yağış ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin taşmasına neden olacağını unutmayın.

Selden önce "hazırlıklı olun"

- Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın.

- Varsa afetilk yardım çantasını yanınıza alın.

- Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın.

- Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun

- Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceğini hatırlayın. Kum torbaları temin edin.

- Selin kullanabileceği ark,hendek,vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun

- Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın.

Sel sırasında "güvende olun"

- Yüksek yerlere çıkın.

- Asla sel suyu içinde araba kullanmayın,ölümlerin %80 ninin araç içinde olduğunu unutmayın.

- Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin.

- Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın.

- Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın.

- Ev yada işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz vb.. kapatın.

- Çok gerekli olmadıkça yolculuğa çıkmayın.

Selden sonra "tedbiri elden bırakmayın"

- Binalardaki yapısal hasarı kontrol edin.

- Karanlıktaysanız mum değil el feneri kullanın.

- Sel suyu ile temas etmiş bütün gıda malzemelerini konserve dahil atın.

Yıldırımdan nasıl korunmalı?

Yıldırım oluşmasında meteorolojik şartların yanı sıra yer yüzeyinin durumu da çok önemlidir. Yüksek binalar, ağaçlar ve metalik eşyalar gibi iyonlaştırıcı malzemeler yıldırım oluşumu için uygun koşullar hazırlarlar. Canve mal kaybını en aza indirebilmek için aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır:

- Yüksek bina ve yapılarda (minare gibi) paratoner (yıldırımsavar) kullanılmalı.

- Yıldırım riski olan havalarda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı.

- Metalik eşyalardan uzak durulmalı ancak otomobillerin lastikleri yalıtkan olduğu için otomobil içleri güvenli yerlerdir.

- Açık arazide iseniz yere çömelerek oturun, kesinlikle yere yatmayın.

- Su üzerinde iseniz derhal karaya çıkmaya çalışın.

- Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın.

- Açık arazide gruplar halinde durulmamalı.

- Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin mümkün olduğunca kullanmayın.

Kaynak: TRT Haber