Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı bölge vuruldu

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı bölge vuruldu

Batı ve güney kesimlerde sıcaklık artacak

Batı ve güney kesimlerde sıcaklık artacak

İran: ABD kendi İHA'sını yanlışlıkla vurmuş olabilir

İran: ABD kendi İHA'sını yanlışlıkla vurmuş olabilir

Ekonomi