İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli yapılanması ve kamu kurumlarına sızmış kripto örgüt üyeleri ile örgütün hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 183 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri sabah saatlerinde İzmir merkez olmak üzere 42 ilde haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelilerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözaltı kararı verilenler arasında halen aktif görevde bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 10 üsteğmen, 36 astsubayın da bulunduğu 49'u muvazzaf, 16'sı ihraç, 22'si askeri okuldan ilişiği kesilen olmak üzere 87'sinin asker olduğu, 22'sinin özel sektörde öğretmen, 5'inin doktor, 3'ünün aktif görevde polis memuru, birinin ise halen görevde komiser yardımcısı olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetlerindeki gizli yapılanmasına darbe

Operasyonda özellikle örgütün Deniz Kuvvetlerindeki gizli yapılanmasına büyük darbe vurulduğu kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında gizli yapılanmada yer aldıkları tespit edilen örgüt hiyerarşisinde "genel müdür", "müdür", "müdür yardımcısı", "öğretmen" gibi görevlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli ile özel sektör çalışanları da bulunuyor.

Gözaltına alınan asker şüphelilerin örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli yapılanması içinde yer alarak halen örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri, örgütte "gizli sorumlu" olarak adlandırılan kişilerle görüşmeye devam ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Hücre evleri deşifre edildi

Öte yandan polis ekipleri, örgütün hücre evlerine de operasyon düzenledi.

Bu operasyonda ise Türkiye genelinde örgüt üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 16 zanlı da gözaltına alındı.

Örgütün tespit edilen 34 hücre evinin de deşifre edildiği operasyonda aralarında FETÖ'nün Al-i Heyet" olarak adlandırdığı yapıda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte yer alan Barbaros Kocakurt'un firari yeğeni H.K ile eşi S.U.K da bulunuyor.

Sabah erken saatlerde başlayan operasyonlarda İzmir merkez olmak üzere başta İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa ve Diyarbakır'ın da olduğu 42 ildeki 224 adreste arama yapılırken şu ana kadar 154 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte kimlik, örgüt içerisinde kullanılmak üzere 62 bin TL, 2 bin 770 ABD doları, 2 bin 700 euro, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: AA