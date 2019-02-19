Bülent Ecevit'in Başbakanlığını yaptığı 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, hayatını kaybetti.

Ünlü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıklamıştı. Bir süredir tedavi gördüğü hastaneden 2 gün önce taburcu edilen Ünlü, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü TBMM önünde tören düzenlenmesi, Ünlü'nün cuma günü de memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA