Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

En düşük sıcaklık eksi 10 dereceyle Bitlis'te görüldü

Bölgede gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 10, Muş ve Hakkari'de 7, Van'da 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van ve Hakkari'de 2, Muş'ta sıfır, Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

20 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu Gürpınar ilçesinde 7, Başkale ilçesinde 7 yerleşim yerinin yolunun kapandığı aktarıldı.

Yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı ifade edildi.

Muş'ta 4, Bitlis'te 2 yerleşim yerinin kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Bitlis'in Hizan ilçesinde ise güzel havayı fırsat bilen besiciler, hayvanlarını Gayda Ovası'ndaki meralarda otlattı.

Koyun ve atların, karlı dağların eteklerindeki meralarda otlaması güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA