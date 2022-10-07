Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 16 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
İzmir merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Ekiplerin, İzmir'in yanı sıra İstanbul, Manisa ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ele geçirildi.
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