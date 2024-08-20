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Türkiye
TRT Haber 20.08.2024 17:58

İzmir Menderes'teki orman yangını kontrol altında

izmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir Menderes'teki orman yangını kontrol altında

Açıklama, Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapıldı.

İzmir Menderes'te meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

17 Ağustos Cumartesi günü Menderes'te çıkan yangına, 13 hava aracı ve arazözlerle müdahale başlatılmıştı. İzmir Valisi Süleyman Elban yangının kopan elektrik telinin çıkardığı kıvılcımdan kaynaklandığını açıklamıştı. 

 

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