Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Karabağlar'da orman yangını çıktı. https://t.co/cisJ7PhL2m — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2019

Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bakan Pakdemirli çalışmaları denetledi

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de söndürme çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda helikopterle havadan denetim yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.https://t.co/53gbAO74wi pic.twitter.com/yvUM2myn0I — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2019

Kaynak: AA, İHA