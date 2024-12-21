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Türkiye
AA 21.12.2024 01:12

İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçeleri açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı, 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahil güvenlik ekipleri, Karaburun ve Foça ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Botlarla bölgeye geçen ekipler, durdurdukları botlar içerisindeki 65 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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