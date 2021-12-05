Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Boğazadası, Karaada ve Karaabdullah burunları açıklarındaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için 4 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda lastik botlardaki 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Yunanistan
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