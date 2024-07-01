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Türkiye
AA 01.07.2024 07:40

İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan Çeşme ilçesi Karaada'da düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri, botu ve dalış timi görevlendirildi.

Ekipler, ada üzerinde tespit edilen 9'u çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler
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