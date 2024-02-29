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Türkiye
AA 29.02.2024 23:09

İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 105 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 125 göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 3 lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 43'ü çocuk 105 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında ise durdurulan lastik botlardaki 58'i çocuk 125 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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İzmir Sahil Güvenlik
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