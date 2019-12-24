Türkiye
İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti24 Aralık 2019 Salı 05:32 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 05:35
Görev yaptığı birliğinden Mersin'e izine gelen uzman çavuş Karaman'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Feyzi Şahin yönetimindeki otomobil Karaman-Konya kara yolu 15. kilometrede tarlaya savruldu. Kazada sürücü yaralanırken yanında bulunan Mithat Ersin hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Ersin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Uzman çavuş olan Mithat Ersin'in birliğinden Mersin'e izinli olarak geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA