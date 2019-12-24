Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, küresel rekabetin şehirleri yenilikçi ve teknolojik yaklaşımlara yönelttiği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nın Türkiye'nin ilk ve dünyanın dördüncü akıllı şehir stratejisi ve eylem planı olduğu hatırlatıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, şehrin bütün unsurlarının koordinasyon içinde çalışmasını amaçlayan plan, vatandaş memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi, kamu kurum ve kuruluşlarından, plan dahilinde üzerilerine düşen görevi yerine getirmelerini talep ediyor.

Kaynak: TRT Haber