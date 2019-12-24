Saat 02.50'de bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karnından yaralanan ve durumu iyi olan bekçi hastaneye kaldırılırken iki şüpheli Silivri'de gözaltına alındı.

Kaynak: AA