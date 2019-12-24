Türkiye
Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 bekçi yaralandı24 Aralık 2019 Salı 04:40 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 04:43
Büyükçekmece D-100 kara yolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralanırken iki şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Saat 02.50'de bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Karnından yaralanan ve durumu iyi olan bekçi hastaneye kaldırılırken iki şüpheli Silivri'de gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: Büyükçekmece bekçi silahlı saldırı d-100 kara yolu