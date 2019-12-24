Türkiye

Sivas'ta şiddetli rüzgar fabrikaya zarar verdi

24 Aralık 2019 Salı 02:38 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 02:40

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar bir fabrikanın kulübesi ve çimento silosunu uçurdu.

[Fotoğraf: AA]