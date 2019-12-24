Türkiye
Sivas'ta şiddetli rüzgar fabrikaya zarar verdi24 Aralık 2019 Salı 02:38 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 02:40
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar bir fabrikanın kulübesi ve çimento silosunu uçurdu.
[Fotoğraf: AA]
Hüyük köyü yolu üzerinde bulunan ve beton imalatı yapan bir fabrikanın kulübesi şiddetli rüzgar nedeniyle yola savrulurken çimento silosu da devrildi.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri kulübeyi yoldan iş makinesi yardımıyla kaldırdı.
Fabrikada maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
Etiketler: Sivas şarkışla Şiddetli rüzgar çimento silosu