Özcan Özdilek yönetimindeki tır, İstanbul-Samsun kara yolu Eskiahır köyü mevkiinde refüjü aşarak karşı yoldan gelen Gökhan Aktar idaresindeki inşaat demiri yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, Özcan Özdilek ile aynı tırda bulunan Muhammet Arık olay yerinde hayatını kaybederken diğer tırın sürücüsü Gökhan Aktar ile aynı tırda bulunan Ömer Aktar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonucu inşaat demirleri yola saçılırken İstanbul-Samsun kara yolu bir süre trafiğe kapandı

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA