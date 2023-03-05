"Asrın felaketi"nde yıkılan binaların enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de büyük katkı sundu.

Birçok kişiyi kurtaran ekipler merkez Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yıkılan İbrahim Şelli Apartmanı'nın enkazı altında kalan 16 yaşındaki Ceren'e 8, 6 yaşındaki kardeşi Ahmet Abak'a ise 48 saat sonra ulaşarak, iki kardeşi kurtardı.

İtfaiye ekipleri, hastanedeki tedavilerinin ardından anne ve babalarını kaybettikleri için yakınlarının yanında kalan iki kardeşe "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu, onlara çeşitli hediyeler verdi.

"İnsanlara bir an önce ulaşmak için zamanla yarıştık"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Asoğlu, enkazdan sağ çıkardıkları her cana sevindiklerini söyledi.

Ahmet ile Ceren'i uzun bir aradan sonra görmek istediklerini anlatan Asoğlu, "Allah ülkemizin, milletimizin yardımcısı olsun. İnşallah bir daha böyle afetler olmaz. Ceren ve Ahmet'e hayatlarında huzur ve mutluluklar diliyoruz" dedi.

İtfaiye eri Mustafa Kutluay da deprem günü nöbette olduklarını, olayın şokunu atlatamadan bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Oradaki insanlara bir an önce ulaşabilmek için zamanla yarıştıklarını anlatan Kutluay, "Aksoy Camii'nin yanında göçük oluştuğunu söylediler. Kendi çocuğumuzu aramadan, sormadan direkt olay yerine gittik. Arama kurtarma çalışmalarında Ahmet'in sesini duyuyorduk. Üzüntümüz o anda yerini sevince bıraktı. Çok şükür Ahmet yanımızda oturuyor. Kendi evladım gibi kaldırdım. Kucağıma alıp, öpecektim ama kısmet olmadı. Burada kısmet oldu" diye konuştu.

"Sesimi duyan var mı?" sorusunu hep duydum"

Ahmet Abak da kendilerini ziyarete gelen itfaiye ekiplerini teşekkür etti.

Abak, "Enkaz altındayken ekiplerin 'Sesimi duyan var mı?' sorusunu hep duydum. Onlara karşılık verdim" ifadelerini kullandı.

Kendisinin de itfaiye ekiplerini ziyaret etmek istediğini anlatan Abak, itfaiye ekiplerinin çalışmalarına katılıp, yangın çıktığında hayat kurtarmak istediğini söyledi.

Ceren Abak ise deprem nedeniyle çok zor bir süreç yaşadıklarını dile getirerek, "Enkaz altında 8 saat kaldım. AFAD ve itfaiye ekipleri beni kurtardılar. Ne kadar mutlu olsam da deprem gününü hatırlayınca yine bir burukluk oluyor" dedi.