Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ekiplerin dünkü çalışmaları sonucu ulaşıma açılan Kağızman-Ağrı kara yolu, kar nedeniyle yeniden kapandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.