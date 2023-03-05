Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağızman-Ağrı kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Kağızman-Ağrı kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ekiplerin dünkü çalışmaları sonucu ulaşıma açılan Kağızman-Ağrı kara yolu, kar nedeniyle yeniden kapandı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı Kars Ulaşım
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