Belediye Başkanı Rasim Çam, yol çalışmaları nedeniyle zaman zaman şebeke suyunda kısa süreli kesintiler olabileceğini duyurdu.

Yedigöller yolunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Çam, şu bilgileri paylaştı:

"Bir an önce bu çalışmaları tamamlayarak vatandaşımızın refahını artıracağız. Yol güzergahında bulunan, şehir şebeke suyu vanalarını da hızlı ve güvenli şekilde taşıyacağız. Burada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşımızı mağdur etmeden çalışmalarımızı hızlı şekilde tamamlayacağız. Çalışmalar esnasında geçici olarak belirli aralıklarla su kesintisi yaşanabilir."