Haber Giriş: Kaynak: AA, DHA
İsveç'ten Konya'ya cenaze için gelen çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde, yeğenlerinin cenazesi için İsveç’ten gelen gurbetçi çiftin otomobilinin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İsmail Yağcı idaresindeki 42 GG 274 plakalı otomobil, Ağılbaşı Mahallesi'nde, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Yeter Yağcı, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeter Yağcı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Durumu ağır olan İsmail Yeter ise Konya'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Cenazeye katılmak için İsveç'ten Konya'ya gelmişlerdi
İsveç'te yaşadıkları öğrenilen çiftin, kanser nedeniyle vefat eden yeğenlerinin cenaze törenine katılmak üzere Kulu'ya geldiği öğrenildi.
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